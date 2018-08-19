الفلسطينيون يحملون إسرائيل مسؤولية تداعيات التوتر في القدس

المصدر: رام الله - وكالات

حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل مسؤولية تداعيات التوتر في القدس بعد أن أغلقت لعدة ساعات المسجد الأقصى. وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس «ترأس اجتماعاً عاجلاً هذا المساء لمتابعة الأحداث الجارية في المسجد الأقصى، بحضور مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين وعضو اللجنة التنفيذية مسؤول ملف القدس عدنان الحسيني».

وحذرت الرئاسة في بيان من «كافة الإجراءات الإسرائيلية سواء كان ذلك إغلاق المسجد الأقصى، أو إخلاء المصلين وطرد الموظفين الذي نعتبره أمراً مرفوضاً ونحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مواصلة هذه الإجراءات». وأكد عباس بحسب الوكالة «مرة أخرى أن القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك هما خط أحمر، وأن لا سلام ولا أمن من دون ذلك».

وقالت الرئاسة إن «جميع الحفريات التي تهدد أساسات المسجد الأقصى مرفوضة تماماً ويجب وقفها، كما أن أية إجراءات لتغيير الوضع الديني والتاريخي لن تؤدي سوى لمزيد من تدهور الأوضاع والتصعيد».

وحملت الرئاسة المسؤولية كاملة للحكومة الإسرائيلية لوقف جميع هذه الخطوات الخطيرة والمرفوضة، وقالت إن «هذا الإجراء هو تصعيد خطير سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها».