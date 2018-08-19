التحالف يدمّر منظومة دفاع جوي للميليشيا في صنعاء

المصدر: الرياض - البيان، وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تدمير منظومة دفاع جوي من نوع «سام 6» تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية، في العاصمة صنعاء. وأشار التحالف إلى أنّ الاستخدام البدائي والعشوائي لمنظومات الدفاع الجوي من قبل الانقلابيين، يهدد خطوط الملاحة الجوية وطائرات الإغاثة في اليمن، مشدّداً على العمل لمنع الميليشيا الإيرانية من الحصول على قدرات تهدد الملاحة الجوية.

ودمرت مقاتلات التحالف بأكثر من 27 غارة مواقع عسكرية سرية للميليشيا في شرق وغرب صنعاء. وذكرت مصادر محلية، أنّ مقاتلات التحالف شنّت نحو 14 غارة جوية على معسكر سري للميليشيا في منطقة الغرزة بمديريات همدان بمحافظة صنعاء. كما شنت أكثر من 13 غارة على حامية صنعاء في منطقتي الصمع والفريجة التابعتين لمديرية ارحب شرق صنعاء، وهي المواقع العسكرية الكبيرة والمهمة الحامية لصنعاء ومطارها الدولي، كما طالت الغارات مواقع الميليشيا في جبهة نهم المدخل الشرقي لصنعاء.

اعتراض صاروخ

إلى ذلك، أعلن التحالف، عن اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة، دون وقوع إصابات. وأكّد الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنّ قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة، لافتاً إلى أنّ الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، إلّا أنّ قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكّنت من اعتراضه وتدميره في منطقة صحراوية خالية من السكان، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات.

تورّط إيراني

وأضاف الناطق باسم التحالف، أنّ هذا العمل العدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216 والقرار رقم 2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأنّ إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني. وأوضح المالكي أنّ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة بلغ حتى الآن 176 صاروخاً.