بدء دفع رواتب الموظفين في مناطق الحديدة المحرّرة

المصدر: عدن - البيان

بدأت الحكومة الشرعية اليمنية دفع رواتب الموظفين العموميين في مديريات محافظة الحديدة التي تمّ تحريريها، والمديريات التي هي قيد التحرير، وذلك للمرة الأولى منذ أن أوقفت الميليشيات دفع الرواتب قبل أكثر من عام ونصف.

وأكّد وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، أنّ الحكومة الشرعية بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، بدأت دفع رواتب الموظفين في مديريات الخوخة وحيس والدريهمي والحوك والميناء والحالي. وأضاف القديمي أنّه يجري حالياً التحضير لدفع الرواتب في مديرية التحيتا.

كما وعد بصرف رواتب أكاديميي وموظفي جامعة الحديدة، إذ تم الاتفاق مع مصرف الكريمي للبدء بدفع راتبي شهري يونيو ويوليو. واعتبر القديمي أنّ دفع الرواتب سيغير من حياة كل الموظفين، لاسيّما بعد أن حرمتهم ميليشيات الحوثي من حقوقهم المشروعة.