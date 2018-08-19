الجيش الليبي يرصد تحركات مريبة قرب الهلال النفطي

المصدر: بنغازي-البيان

أعلن المكتب الإعلامي بالمنطقة الوسطى التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أنه تمكن من رصد أرتال تابعة للجماعات الإرهابية التابعة للمدعو إبراهيم الجضران، وبقايا سرايا الدفاع عن بنغازي القريبة من تنظيم القاعدة على بعد 80 كيلو متراً شمال الجفرة.

وأضاف أنه تم رصد أربع مجموعات من الميليشيات والعناصر الإرهابية تجهز نفسها، وتنتقل على دفعات في ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر إلى مناطق متفرقة في عدد من ضواحي مدينة سرت، من بينها خشوم الخيل وزمزم ووادي بي ومشروع اللود الزراعي.

وبدروه، أكد آمر حرس المنشآت الشرقية والوسطى اللواء ناجي المغربي أن قوات حرس المنشآت النفطية الشرقية والوسطى تواجه الجماعات الإرهابية بكل حزم لصد أي هجمات، مشيراً إلى أن قواته على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي هجوم إرهابي.