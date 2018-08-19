استمرار الإغاثة السعودية للمستشفيات اليمنية

المصدر: الرياض - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمصابين، عبر دعمه مختلف المستشفيات اليمنية في كل المحافظات بما فيها مستشفى السلام بصعدة والمستشفى السعودي في حجة.

وقام المركز باستكمال تجهيزها بالمواد والمستلزمات الطبية، وتقديم جميع الخدمات الصحية الضرورية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ودعم المركز خلال النصف الأول من عام 2018، المستشفيات الرئيسية بعواصم المحافظات لعلاج الجرحى والمصابين في هيئة مستشفى الجمهورية بعدن، وهيئة مستشفى الثورة في تعز، وهيئة مستشفى مأرب، وهيئة مستشفى سيئون حضرموت، ومستشفى كرى مأرب، ومستشفى الجوف العام. ودعم المركز خلال النصف الأول من 2018، المستشفيات الرئيسية بعواصم المحافظات لعلاج الجرحى والمصابين.