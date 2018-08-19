المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وزارة الهجرة العراقية إعادة 347 نازحاً عراقياً من سوريا إلى الموصل.

وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير إن «فرق الوزارة أعادت 347 نازحاً عراقياً وبواقع 74 عائلة في مخيم الهول داخل سوريا».

وأوضح جهاكير: «اللاجئون أعيدوا بواسطة حافلات خصصتها الوزارة عن طريق منفذ الفاو التابع لناحية سنوني بقضاء سنجار، وتم نقل اللاجئين إلى مخيم الجدعة الخامس الواقع جنوب الموصل».

وأضاف جهاكير أن «دفعات أخرى من النازحين العراقيين من مخيم الهول ستصل تباعاً، وفقاً لخطة وضعتها وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجانب السوري بعد عيد الأضحى المبارك».

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن إعادة 446 لاجئاً عراقياً من مخيم «الهول» إلى الأراضي العراقية.