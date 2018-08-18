المقاومة اليمنية على مشارف الحديدة وحماية المدنيين الأولوية القصوى

المصدر: وام

واصلت قوات المقاومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تقدمها على طول الساحل الغربي اليمني و باتت على مشارف مدينة الحديدة.

و قال مقاتلو المقاومة اليمنية ف " نحن الآن قريبون من منطقة الدريهمى التي تخضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين الذين منعوا سكانها من مغادرتها و قاموا بتلغيم منازلها و مساجدها دون مراعاة لحرمة بيوت الله ".

و أوضح أن ميليشيا الحوثي تتعمد زرع المتفجرات و استهداف البنية التحتية المدنية و احتجاز السكان و استخدامهم دروعا بشرية ضمن التكتيكات المنهجية الإجرامية التي تتبعها بشكل متكرر في جميع المناطق التي تخضع لسيطرتها في سبيل اخضاع سكانها من الأبرياء العزل و إذلالهم .

و أكد أحد مقاتلي المقاومة أن قوات الشرعية اليمنية ستواصل مسيرتها لتحرير اليمن كله بمساندة قوات التحالف العربي .. محذرا من الضرر البالغ الذي يلحقه الحوثيون باليمن .. و شدد على أن النصر على الحوثيين بات قريبا بإذن الله و قال :" سنبذل قصارى جهدنا لحماية أرواح المدنيين الأبرياء".