حجاج الدولة يتوجهون غداً إلى مشعر منى

المصدر: وام

يتوجه حجاج الدولة غدا إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث سيبقى الحجاج إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة ليتوجهوا بعدها إلى عرفة ويعودوا إليها بعد النفرة من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات.

وأكد سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية أن للواعظ دورا تثقيفيا علميا يسهم في أداء الحاج للمناسك وفقا للأحكام الشرعية بكل يسر وسهولة.

واشار الكعبي - خلال الاجتماع الذي نظمته البعثة الرسمية أمس بمقرها لكافة وعاظ حملات دولة الإمارات في الحج - إلى أهمية الحديث عن فضل الأيام المباركة التي نعيشها خاصة لضيوف الرحمن من الدولة وأهمية اغتنامها في عمل الخير ونشر القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة واستغلال هذه الأيام العظيمة بذكر الله وتلاوة القرآن واستذكار الأحاديث الشريفة بما تحمله من معاني نبيلة ومفاهيم راقية.

وقال " نعيش أيام يكثر فيها الفضل والثواب وهي أيام عظيمة لما تمثله لنا من استحضار لسيرة الأنبياء والرسل حيث تتسابق الأنفس نحو أداء العبادات والمناسك ابتغاء للخير والثواب من الله تعالى وتعلو الهمم في سبيل إكمال الشعائر لخامس أركان ديننا الحنيف ".

واستحضر الكعبي خلال كلمته نهج وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مذكرا بوسطية الإسلام واعتداله، وارتكازه على قيم التعايش والتسامح والتيسير عبر مختلف الاجتهادات والتفسيرات التي توصل إليها العلماء .. وشدد على الدور المنوط بالوعاظ في مختلف الحملات عبر توضيح صحيح الدين وسعته ويسره على الناس.

وبين ضرورة الاهتمام بأهم الثوابت عبر استشعار نعم الخالق عز وجل، ووجوب الحمد والشكر على كافة مكارمه متمثلة في نعمة الاستقرار وغيرها من النعم التي حبانا الله بها في وطننا الإمارات.

وثمن رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية دور القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة عبر إطلاقها مختلف المبادرات والبرامج والمشاريع التي تنمي العقول وتحفظ النفوس وتنهض بالبشر إضافة إلى اهتمامها ومتابعتها الحثيثة وحرصها على توفير كافة الاحتياجات لضيوف الرحمن من الدولة.

واستذكر الكعبي سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجه الإنساني الداعم للمحتاجين في كافة أنحاء المعمورة ..لافتا إلى أن "عام زايد " يمثل فرصة للتأكيد على القيم والأسس التي رسخها القائد المؤسس فينا وأعماله التي أسست لقواعد وطن معطاء لا تقف مكارمه ولا ينضب عطاؤه وأن ما نعيشه اليوم من نهضة شاملة يعد تجسيدا للرؤى التي غرسها القائد المؤسس.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي ان حجاج الدولة سينتقلون صباح الغد إلى مشعر منى للبدء في يوم التروية وفقا لخطط العمل التي وضعت مسبقا حيث عملت لجان البعثة الرسمية خلال الأيام الماضية على توفير كافة المرافق والمخيمات لاستقبال الحجاج عبر عدد من الأعمال المتواصلة لتوفير كافة الخدمات.

وأشار إلى أن بعثة الحج الرسمية تواصل جهودها خلال فترة أداء المناسك وحتى عودة الحجاج للوطن بهدف تهيئة كافة الإمكانات المناسبة ابتغاء للأجر والثواب عند الله تعالى وتحقيقا لأهداف ورؤى قيادتنا الرشيدة.

وأشاد بدور مختلف الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية والتي قدمت نموذجا رائدا في جودة الخدمات العالمية المستهدفة للملايين من مختلف أنحاء العالم حيث جسدت المملكة مفهوما حقيقيا للنجاح المتكامل في استقبالهم عبر مختلف التجهيزات والتطويرات للمرافق العامة الخاصة بهم والتي تشهد تحديثا مستمرا خدمة لهم.