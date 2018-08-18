بوتفليقة يعزل اثنين من كبار قادة الجيش الجزائري

المصدر: الجزائر- وكالات

أنهى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مهام مسؤوليْن عسكرييْن بارزيْن.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن بوتفليقة عزل، أمس، اثنين من كبار قادة الجيش ليجري تغييراً جديداً في هيكل السلطة بالبلاد قبل انتخابات الرئاسة التي تجري العام المقبل.

وكان اللواء سعيد باي قائداً للناحية العسكرية الثانية بينما كان اللواء لحبيب شنتوف قائداً للناحية العسكرية الأولى.

ولم يكشف بيان أصدرته الرئاسة عن سبب عزلهما الذي جاء بعد شهرين من إقالة بوتفليقة المدير العام للأمن الوطني عبدالغني هامل. كما أقال في يونيو الماضي مناد نوبا الذي كان مسؤولاً عن قوات الدرك وهي وحدة أمنية منفصلة تابعة للجيش.