مساعدات سعودية عاجلة لأهالي حيران

المصدر: الرياض - وكالات

أوصل تحالف دعم الشرعية في اليمن المساعدات الإغاثية العاجلة المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى مديرية حيران في محافظة حجة. وبحسب تقارير صحافية فإن المواد الإغاثية التي وزعت على المواطنين شملت 1150 سلة إغاثية، و1400 كيس من الأرز، و400 خيمة، إضافة إلى 200 خزان مياه بسعة ألفي لتر.

وتأتي هذه المساعدات جراء ما لحق بالأهالي في حيران، من تدمير الحوثيين لمنازلهم وطردهم منها. وكانت قوات الجيش اليمني قد أحكمت قبضتها على مديرية حيران، إضافة إلى مثلث عاهم، بدعم من التحالف. كما سيطر على الطريق الدولي من حجة والمتجه إلى الحديدة.