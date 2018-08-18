اتفاق سوداني إثيوبي لنشر قوات مشتركة على الحدود

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

أعلنت القوات المسلحة السودانية ونظيرتها الإثيوبية، عن توقيع اتفاق بين الدولتين، أول من أمس، لنشر قوات مشتركة على حدود البلدين بغرض مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والقضاء على أي توترات أمنية تحدث.

وقال رئيس الأركان المشتركة، كمال عبدالمعروف، في تصريحات صحافية عقب مباحثات انعقدت بالخرطوم، إن زيارة الأركان المشتركة الإثيوبية تأتي في إطار التنسيق المستمر والعمل المشترك بين الجانبين، بحسب شبكة «الشروق» السودانية للأنباء.

ووصف عبدالمعروف العلاقات بين البلدين بأنها أزلية وتاريخية، وعلاقات جيشي البلدين تسودها روابط تاريخية، ونوه إلى عقد لقاءات بين آليات ولجان فنية على أعلى المستويات على الحدود المشتركة، بغرض القضاء على التوترات من خلال طاولة مفاوضات لإنهائها.

وقال رئيس أركان الجيش الإثيوبي، سعارا مكونن، إن السودان وإثيوبيا تعاونتا خلال المرحلة السابقة من أجل الاضطلاع بحماية الحدود المشتركة، لافتاً إلى أن القوات المشتركة ستنتشر على حدود البلدين، وفقاً للاتفاق وستعمل جنباً إلى جنب لمكافحة التهديدات الأمنية ومنع كل الأنشطة السالبة على الحدود. وكان السودان وتشاد وليبيا والنيجر، قد وقعت في شهر يونيو الماضي اتفاقاً أمنياً لمراقبة وضبط الحدود وتعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة وتسيير دوريات مشتركة.