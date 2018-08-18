المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن مسؤولان ومصادر أمنية أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون أمس في حادث تصادم بين حافلتين على الطريق الساحلي في محافظة البحر الأحمر المصرية.

وقال مدير مرفق الإسعاف في المحافظة بدوي سعيد إن 15 سيارة إسعاف توجهت إلى موقع الحادث من نقاط الإسعاف المنتشرة على الطريق لنقل المصابين إلى الغردقة عاصمة المحافظة والقصير إحدى مدنها.

وأضاف إن أحد المصابين حالته خطيرة ونقل إلى مستشفى في الغردقة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة نجلاء حماد إن جثامين المتوفين نقلت إلى مستشفى القصير العام.

وقال مصدر أمني إن التصادم وقع بين حافلة كبيرة وأخرى صغيرة وإن سببه لم يتبين بعد.