العراق يدين الضربات التركية على قضاء سنجار

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أدانت ‏وزارة الخارجية العراقية، أمس، الضربات الجوية التركية على مناطق قضاء سنجار في محافظة الموصل (400 كيلومتر شمالي بغداد).

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب «في الوقت الذي ترفض فيه وزارة الخارجية هذه الهجمات، فإنها تنفي نفياً قاطعاً وجود أي تنسيق بين بغداد وأنقرة بهذا الصدد، كما تجدد الوزارة دعوتها تركيا لمغادرة قواتها للأراضي العراقية التي تتواجد فيها بعشيقة باعتبار تواجدها مخالفاً للاتفاقيات الدولية ومبدأ احترام السيادة المتبادل».

عمق العلاقات

وأوضح أن عمق العلاقات والتعاون المنشود بين العراق والجارة تركيا يجب أن يستند إلى رؤية موحدة في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وبما يحافظ على حياة المدنيين العزل وإبعادهم عن مناطق التوتر.

يشار إلى أن سلاح الجو التركي يشن غارات من حين لآخر شمال العراق لاستهداف حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، رداً على هجمات الحزب داخل تركيا.