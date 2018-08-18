ميليشيا الحوثي تقتحم منزل مسؤول يمني في الحديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

اقتحمت عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منزل أحد القيادات البارزة في المؤتمر الشعبي العام، في محافظة الحديدة غربي اليمن. وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، في بيان صحفي، إن «الميليشيا الحوثية الإرهابية داهمت، منزل الشيخ حيدر عوض زربة المسؤول المحلي اليمني بالمحافظة وشيخ عزلة الركب بمديرية زبيد جنوبي المحافظة».

وأوضح أن «قوة عسكرية حوثية اقتحمت المنزل بالأسلحة وباشرت بضرب نجل الشيخ زربة ضربا مبرحا، كما عبثت بمقتنيات ثمينة من منزله ونهبت أسلحته الشخصية وأموالاً كانت تدخرها عائلته». وذكر البيان أن «قوات الميليشيا اعتقلت عددا من أقارب الشيخ زربة منهم نجله، وأخوه محمد عوض زربة وعادل قاسم زربة». وأضاف أن «عناصر الميليشيا طردت النساء والأطفال من المنزل، وقامت بتحويله إلى ثكنة عسكرية مع عدد من المنازل المجاورة».

وأدان بيان المسؤول المحلي اليمني، ممارسات الحوثيين بحق الأهالي، في زبيد، داعيا المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى إنقاذ أبناء محافظة الحديدة بشكل عام وأبناء مديرية زبيد وأسرة زربة التي طالها ظلم الميليشيا والضغط على الميليشيا بالإفراج عنهم.