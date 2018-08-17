اعتقال عراقي في أميركا بشبهة الانتماء إلى «داعش»

المصدر: واشنطن - وكالات

اعتقلت السلطات الأميركية شخصاً يشتبه في أنه عضو في تنظيم داعش الإرهابي داخل الولايات المتحدة بصفته لاجئاً. واعتقلت قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي عمر أمين في ساكرامينتو بكاليفورنيا، بعد ثلاثة أشهر من إصدار قاضٍ عراقي مذكرة اعتقال بحقه، لاتهامه بقتل رجل شرطة عراقي في 2014، بحسب ما أفادت وزارة العدل.

ودخل أمين، وهو من منطقة راوة في محافظة الأنبار، الولايات المتحدة في عام 2014 بعد منحــــه وضع «لاجــــئ»، وتقول السلطات الأميركية إن العراق أبلغها بأن أمين عضو في منظمتين إرهابيتين، هما تنظيم القاعدة في العراق وتنظيم «داعش».