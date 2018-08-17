المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وزارة العدل العراقية، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 متهمين ثبتت إدانتهم بانتهاك حرمة الدم العراقي.

وقالت الوزارة في بيان أمس: «بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية وورود المراسيم الجمهورية الخاصة بأحكامهم بعد توقيعها من رئيس الجمهورية وموافقة الادعاء العام على اكتمال الإجراءات الأصولية تم تنفيذ أحكام الإعدام وحسب القانون بحق المدانين الستة».

وتعلن السلطات القضائية العراقية بشكل شبه يومي عن صدور وتنفيذ أحكام قضائية بحق مدانين تصل إلى الإعدام شنقاً وأخرى بأحكام مؤبدة وغيرها في جرائم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم داعش وجرائم جنائية متنوعة.