تجهيز 4 مستشفيات و46 مركزاً صحياً في عرفات

المصدر: مكّة المكرّمة - واس

جهزت وزارة الصحة السعودية، أربعة مستشفيات في مشعر عرفات تبلغ سعتها 600 سرير، وهي مستشفى الرحمة، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة، ومستشفى شرق عرفات، و46 مركزاً صحياً، وجهزتها بكامل المعدات والاحتياجات.

وأوضحت الوزارة، أنّه تمّ تجهيز مستشفيات عرفات لاستقبال أي حالات مرضية لمعالجتها، وذلك بتجهيز غرف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، وتضم المستشفيات التخصصات الطبية كافة التي تشمل الجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية إلى جانب قسم جراحة الجهاز الهضمي وأمراض الصدر وارتفاع ضغط الدم.

وأبانت أنّ جبل الرحمة يشهد كثافة كبيرة من الحجاج، ما يجعله منطقة متوقعة لحدوث إصابات، تتطلب خدمات علاجية فورية يوفرّها مستشفى الرحمة من خلال عياداته الخارجية والتي تشمل كل التخصصات الطبية وتعمل على مدار الساعة، فضلاً عن أسرة تنويم يبلغ عددها 40.

وأفادت الوزارة بأنّ المستشفى الآخر هو مستشفى نمرة الذي يستقبل جميع الحالات المرضية، ويحوي عيادات خارجية وأقسام تنويم تتسع لـ 90 سريراً، ومستشفى شرق عرفات وتبلغ أسرته 230، ومستشفى عرفات العام وتبلغ سعته السريرية 300 سرير.