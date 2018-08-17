الأمن السعودي يحبط مخططاً داعشياً في البكيرية

المصدر: الرياض - وكالات

ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على مواطن سعودي يتبنى فكر داعش الإرهابي بعد تبادل لإطلاق النار مع أجهزة الأمن في مدينة البكيرية وسط السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية واس نقلاً عن الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية: إن المواطن فواز عبدالرحمن عيد الحربي كان يتبنى فكر داعش الإرهابي، وفي نيته الإقدام على تنفيذ عمل إرهابي.

وأضاف الناطق: «عند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه الساعة الواحدة والنصف من فجر الأربعاء، بادر بإطلاق النار تجاههم ثم لاذ بالفرار محاولاً التواري عن الأنظار». وتمكنت أجهزة الأمن من تعقب أثره من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه.

ولفت الناطق باسم وزارة الداخلية، إلى أنّ الشخص ترجّل من سيارته وهو يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف، مطلقاً النار بكثافة على رجال الأمن، ما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل.

ونقل بعد ذلك للمستشفى من دون تعرض عناصر الأجهزة الأمنية لأي إصابة أو أحد من المارة. وأشار الناطق، إلى أنه تم ضبط سلاح رشاش وعدد 359 طلقه نارية حية وحامل به خمسة مخازن، فضلاً عن مسدس ومخزنين وعدد 30 طلقة مسدس نارية.