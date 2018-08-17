«أونروا» تفتح مدارسها للاجئين في موعدها

المصدر: عمان - وكالات

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول، بدء العام الدراسي الجديد لأكثر من نصف مليون طالب في مدارس المفوضية في موعدها المحدد.

وأضاف كرينبول في بيان من عمان أمس، «بعد جلسة استثنائية للجنة الاستشارية للأونروا فإن العام الدراسي لطلاب وطالبات الأونروا الـ 526 ألفاً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا سيكون في موعده وإن المعلمين والطلاب سيعودون إلى 711 مدرسة، والمدارس ستفتح في وقتها المحدد».

وأوضح، أن «هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسي في التعليم للفتيات والفتيان من لاجئي فلسطين وأيضاً للأهمية الكبرى التي يوليها مجتمع لاجئي فلسطين للتعلم وتنمية المهارات».

وأضاف كرينبول، «مع إعلاني اليوم عن فتح المدارس وبدء العام الدراسي أود أن أكون واضحاً بأن الأونروا ومهما بلغ الخيال مداه لم تخرج من حالة الخطر»، مشيراً إلى أنه منذ يناير 2018 تمكنت الأونروا من تحصيل 238 مليون دولار كتمويل إضافي وهذا مشجع جداً.