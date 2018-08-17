مصر تمد القطاع بالغاز

المصدر: غزة - أسامة الكحلوت

ضخت مصر غاز الطهي إلى قطاع غزة لأول مرة في العلاقات بينها وبين حركة حماس، بعد تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع غزة، بعد إعلان وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وقف إدخال إمدادات الوقود والغاز الطبيعي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، رداً على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة. وقال مدير الإدارة العامة للبترول خليل شقفة، إن مصر ضخت 250 طناً من غاز الطهي إلى القطاع، عبر معبر رفح البري، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ترتيبات مع مصر، لجدولة إدخال الغاز بشكل منتظم.