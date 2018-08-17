قرقاش: إقبال القطريين على الحج هزيمة للتعسف

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن إقبال القطريين على أداء فريضة الحج يمثل هزيمة للتعسف السياسي الذي يمارسه نظام الدوحة، وكتب معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»، «في إقبال القطريين على أداء فريضة الحج يهزم الإيمان التعسف السياسي».

وأضاف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية «أخطأت حكومة قطر وارتبكت حين وضعت نفسها في هذا الموقف». من ناحيته جدد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، ترحيب السعودية بالحجاج القطريين، لافتاً إلى توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز باستقبال الحجاج القطريين من أي مكان في العالم وسط تسهيلات كبيرة. من جانبه، شدد وزير الحج والعمرة على رفض بلاده تسييس الحج.