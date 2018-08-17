المصدر: عدن - وكالات

قال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام اليمني، العميد الركن أمين العقيلي، إن المركز الوطني تمكن من انتزاع نحو 16 ألف لغم في جزيرة ميون، الواقعة في مضيق باب المندب وتم تدميرها بشكل كامل.

ألغام متنوعة

وشدد المسؤول اليمني على أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على زراعة الألغام في جميع المحافظات والمناطق التي وصلت إليها ابتداء من حجة وصعدة والجوف ومأرب وصنعاء والحديدة وعدن وتعز وانتهاء بمحافظات الضالع وأبين ولحج والبيضاء، وغيرها من المناطق، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت).

وعن أنواع تلك الألغام، أوضح العقيلي أنها تشمل ألغاماً مضادة للدروع وأخرى للأفراد، كما ظهرت خلال الفترة الحالية أنواع مختلفة من الألغام مجهولة الصنع، وأخرى إيرانية الصنع أو محلية بخبرات إيرانية ومن حزب الله.

تمويه الألغام

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي تلجأ إلى طمس معالم الألغام أو أماكن صناعتها وغالبيتها مجهولة الصناعة، حيث قامت بزراعة العبوات الناسفة بأجسام وأشكال مغرية ووضعت لها أشياء لا تلفت الأنظار، يروح ضحيتها الأطفال وكبار السن الذين لم يستوعبوها بعد.