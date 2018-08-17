قيادات في الشرعية تناقش برامج التأهيل العسكري

المصدر: مأرب ـ سبأنت

ناقش رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، اللواء الركن طاهر العقيلي، بمأرب، مع رئيس هيئة التدريب والتأهيل بالقوات المسلحة اللواء الركن محمد الردفاني، تقارير سير برامج التدريب والتأهيل في مختلف المناطق والمحاور العسكرية خلال النصف الأول من العام التدريبي.

وأكّد اللواء العقيلي أهمية مضاعفة الجهود بالطاقة القصوى في تدريب وتأهيل منتسبي الجيش الوطني ورفع كفاءة المعسكرات التدريبية والجاهزية القتالية بما يلبي المتطلبات الملحة والعاجلة في الميدان القتالي. من جانبه أكّد اللواء الردفاني أن عملية التدريب تسير بحسب الخطط المعدة سلفاً مع استيعاب المتغيرات، وبما يلبي حاجة الجيش الوطني، مستعرضاً خطط الهيئة ودوائرها للمرحلة المقبلة.