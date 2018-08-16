السعودية تعلن اكتمال وصول الحجاج من الخارج

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات السعودية الخميس وصول أكثر من 1,6 مليون مسلم من خارج السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام، ليكتمل بذلك وصول الحجاج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى قوله إن " 1,684,629 حاجاً" وصلوا إلى المملكة عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية.

وأكد اللواء اليحيى اكتمال وصول الحجاج من الخارج الخميس.

ووصل الحجاج إلى مكة، في مجموعات قادمة من أماكن مختلفة من العالم. ومشى البعض تحت المظلات، بينما ارتدت مجموعات الحجاج ألوانا مختلفة ليتم تمييزهم عن غيرهم.

وقام بعض الحجاج بدفع أقاربهم في كراسي متحركة، بينما قام آخرون باستخدام تقنيات الفيديو للحديث مع عائلاتهم البعيدة. وجلس آخرون في الظل بسبب قيظ الشمس مع درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية.

وسيؤدي أكثر من مليوني مسلم بدءا من الأحد مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع الارض لاتمام واجبهم الديني والقيام ب "رحلة العمر".

وأطلق الهلال الأحمر السعودي تطبيق "أسعفني" لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.وأطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق "مناسكنا" للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الانجليزية.

