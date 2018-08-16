القبض على داعشي سعودي كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت قوات الأمن السعودية من القبض على مواطن سعودي تبنى فكر داعش في محافظة البكيرية كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأن الجهات الأمنية، وبناءً على ما توفر لديها من معلومات عن تبني المواطن فواز عبدالرحمن عيد الحربي، لفكر داعش الإرهابي ونيته الإقدام على تنفيذ عمل إرهابي، وعند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم الأربعاء الموافق 1439/12/4هـ، بادر بإطلاق النار تجاههم ثم لاذ بالفرار محاولا التواري عن الانظار حيث تم تعقب أثره، وتمكنت الجهات الأمنية من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجل من سيارته وهو يلف على جسده مايشبه الحزام الناسف مطلقاً النار بكثافة على رجال الأمن ما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل ونقله إثر ذلك للمستشفى فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن.

وعثر بحوزته على سلاح رشاش وعدد (359) طلقه نارية حية، وحامل به خمسة مخازن، وكذلك مسدس وعدد 2 مخزن، و30 طلقة نارية مسدس.

وأكدت الداخلية السعودية أنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.