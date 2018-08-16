تنفيذ برنامج مالي لدعم البحرين

المصدر: Ⅶ المنامة - وكالات

بحث وزراء مالية الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، في المنامة أمس، آليات وسبل تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في البحرين.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية وتدوين عبر «تويتر» لوزارة المالية في الإمارات، أكد الوزراء التزام دولهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي في البحرين، من خلال تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه.

وناقش الاجتماع تقريراً أعدَّه الفريق الفني المشترك، بالتنسيق مع صندوق النقد العربي، بما في ذلك برنامج تحقيق التوازن المالي. ويأتي الاجتماع انطلاقاً من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك، وتنفيذاً لما تم الالتزام به بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم، وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة، ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين.