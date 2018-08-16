الشرعية تحقق تقدماً نوعياً في حجة

المصدر: Ⅶ عدن - البيان، وكالات

حقّق الجيش الوطني اليمني انتصارات نوعية في محافظة حجة، بعد معارك مع ميليشيا الحوثي الإيرانية وإذ شنّ وبإسناد من التحالف، هجوماً واسعاً تمكّن خلاله من تحرير مساحة 50 كيلومتراً من المحافظة، وبات على مسافة خمسة كيلومترات من مثلث عاهم. وأكّد الناطق باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، أنّ الجيش اليمني بات على مشارف مركز مديرية حيران في محافظة حجة. وتمكّن الجيش من استعادة كميات من الذخائر المتنوعة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما تواصل الزحف صوب مركز مديرية حيران.

وواصلت ميليشيا الحوثي تهجير السكان في مديرية حيران بمحافظة حجة، وأجبرتهم على النزوح وترك منازلهم تحت تهديد السلاح، بعد اقتراب قوات الجيش من مركز المديرية. وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أنّ الميليشيا الحوثية قصفت إحدى القرى، ما أسفر عن جرح طفلين وفرار أعداد من سكانها خوفاً على حياتهم. وأضاف أن ميليشيا الحوثي اقتحمت منازلهم بالقوة، وأجبرتهم على مغادرتها.