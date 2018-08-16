بحث تنفيذ المشاريع الإغاثية في 4 محافظات يمنية

المصدر: عدن - وكالات

بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن مع ائتلاف الخير للإغاثة، آليات الشراكة والتنسيق بين اللجنة العليا للإغاثة والائتلاف، ومشاريع دعم سبل العيش التي ينفذها الائتلاف في محافظات لحج وحضرموت والجوف وشبوة، وخطة العمل في المشاريع الإغاثية والإنسانية في المحافظات.

واستمع فتح لتقرير عن إنجازات الائتلاف ومشاريعه المنفذة خلال المرحلة الماضية، وما يتم تنفيذه حالياً وخلال المرحلة المقبلة، مشيداً بدور الائتلاف وجهوده الإغاثية في عدد من المحافظات.

ولفت إلى أنّ اللجنة العليا للإغاثة تولي الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية أهمية كبرى وتسعى لتوسيع قاعدة الشراكة مع كل المنظمات المحلية، لتمكينها من أداء أعمالها ومساندتها في تقديم الدعم الإغاثي لليمنيين في كل المحافظات.

من جهته، أكّد مسؤول العلاقات الخارجية بالائتلاف استمرار الشراكة الفاعلة والتنسيق مع اللجنة في كل المشاريع التي ينفذها الائتلاف في كل المحافظات.