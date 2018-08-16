قال مصدر دبلوماسي سوري: إن الحديث عن فتح معبر نصيب- جابر بين بلاده والأردن غير دقيق، لافتاً إلى أن الجهود ما زالت قائمة، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

وأشار المصدر إلى أن مصلحة الطرفين تكمن في إعادة فتح المعبر، لما يمكن أن يعود فيه من منفعة على الاقتصاد لعمان ودمشق على مختلف الصعد.

وأفادت وكالة «سانا» الرسمية السورية في وقت لاحق، بأن الجهات المعنية أنجزت الترتيبات في معبر نصيب على الحدود مع الأردن ‏لاستقبال دفعة من النازحين السوريين العائدين إلى الوطن.

وذكرت أن سلطات محافظة درعا قامت بإحضار عيادتين متنقلتين و3 سيارات إسعاف.