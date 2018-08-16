مسؤول أممي يشيد بمساهمات الإمارات والسعودية لإغاثة الأسر اليمنية

المصدر: عدن - وام

أشاد نائب مدير برنامج الغذاء العالمي علي رضا قريشي، بالمساهمات الإنسانية السخية لكل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، التي مكنت البرنامج من مساعدة 66 ألف عائلة يمنية في ستة أشهر كانت قد تضررت من جراء الإعصار في جزيرة سقطرى.

جاء ذلك خلال تدشين برنامج الغذاء العالمي، أمس، في منطقة العريش بعدن مشروع توزيع السلال الغذائية، الذي يستهدف الوصول إلى جميع المحافظات اليمنية المحررة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وحضور مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد الكعبي، والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية الشرعية جمال بلفقيه، وعدد من المسؤولين اليمنيين.

فريق ميداني

وأكّد قريشي أنّ توزيع السلال الغذائية في اليمن يستهدف آلاف الأسر اليمنية، التي تم اختيارها بعد الوقوف على احتياجاتها الفعلية عبر فريق ميداني خاص بالمنظمة، موضحاً أنه سيتم توزيع السلال الغذائية عبر مراكز مختلفة في أحياء المحافظات والمديريات المحررة.

وأشاد قريشي بحرص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وتعاونهما المستمر، للوصول إلى الأسر اليمنية في شتى أنحاء البلاد لتعزيز قدراتها ودعمها، لمواجهة الوضع الإنساني الراهن في اليمن جراء الأحداث الجارية.

وقال إنه من خلال هذه المساهمات الإغاثية استطعنا توفير احتياجات الأسر اليمنية المتضررة في محافظة الحديدة.

امتنان

وعبر قريشي عن امتنانه للمملكة العربية السعودية والإمارات لتبرعاتهما السخية، لافتاً إلى أن التعاون المستمر يمكننا من إغاثة أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من ثمانية ملايين يمني يعانون بشدة من الأزمة نفسها جراء الأحداث في اليمن، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية تلعب دوراً أساسياً في إنقاذ حياة الأسر اليمنية. وعبر المستفيدون من جانبهم عن شكرهم للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، على كل ما يقدمانه من مساعدات إنسانية سخية خففت كثيرًا من وطأة معاناتهم.

من جهته، أكد سعيد الكعبي أهمية توحيد وتنسيق الجهود الإغاثية فيما بين المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية الدولية على الساحة اليمنية، والتنسيق المستمر فيما بينها لتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين، والمتضررين جراء الأحداث الراهنة، والتخفيف من حدة الوضع الإنساني بالمحافظات والمدن اليمنية كافة.

وأشاد الكعبي بالدور الإنساني الذي تقوم به المنظمات الدولية وبرنامج الغذاء العالمي في مساعدة أبناء الشعب اليمني والتخفيف من معاناتهم، مؤكداً أن دولة الإمارات تعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية في المحافظات اليمنية، إضافة إلى العمل المستمر والجهود الدؤوبة لفرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تعمل بالميدان للوصول إلى المحتاجين بشكــل مباشــر.