تسليم مساعدات طبية سعودية لليمن

المصدر: عدن - واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 208 أطنان و217 كيلوغراماً من التجهيزات والمحاليل الطبية ومستلزمات الغسيل الكلوي، إلى وزارة الصحة اليمنية في محافظة عدن، ضمن مشروع تأمين احتياجات مراكز الغسيل الكلوي في اليمن.

وتستهدف هذه الدفعة من المساعدات، مراكز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى الجمهورية عدن، ومركز الغسيل الكلوي في مستشفى عبود بعدن، ومركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة بتعز.

حضر التسليم معالي وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، ومنسق اللجنة العليا للإغاثة بعدن جمال بالفقيه، ومدير عام مخازن وزارة الصحة العامة والسكان الدكتـورة سعـاد ميسـري.

يذكر أن هذه الدفعة الأولى من المشروع وسيتبعها خمس دفعات أخرى شهريا، فيما يبلغ عدد المستفيدين 4254 مريضاً بقيمة إجمالية 21 مليون ريال سعودي ما يعادل خمسة ملايين و600 ألف دولار، وهي ضمن سلسلة المشروعات المتنوعة التـي يقدمها المركز لليمن والبالغـة حتى الآن 274 مشروعـاً نفـذت فـي جميــع محافظــات اليمـن.