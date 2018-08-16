أعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقادها بأن الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس لا يزال على قيد الحياة، بعد مرور ست سنوات على اختفائه في سوريا حيث يعتقد أنه محتجز هناك.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في الذكرى السنوية السادسة لاختفائه في ظروف غامضة «نعتقد أنه على قيد الحياة».

وأضافت «ما زلنا نشعر بقلق عميق حول حالته، ونعمل بجهد من أجل إعادة أوستن تايس إلى الوطن».

وعمل تايس مصوراً حراً لصالح عدد من المؤسسات الإعلامية مثل «وكالة الصحافة الفرنسية» و«ماكلاتشي نيوز» و«الواشنطن بوست».