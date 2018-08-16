المصدر: طرابلس- وكالات

قضت محكمة ليبية بإعدام 45 شخصاً لإدانتهم بقتلهم متظاهرين في العاصمة طرابلس خلال الاحتجاجات ضد نظام معمر القذافي 2011.

وقالت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني إنه صدر حكم بإدانة 99 شخصاً منهم 45 بالإعدام رمياً بالرصاص، و(54) بالسجن لمدة خمسة أعوام، وبراءة 22 شخصاً من جميع التهم المنسوبة إليهم، وشمول شخص واحد بالعفو العام.

وتعود الحادثة إلى 21 أغسطس 2011 إبان أحداث الثورة الليبية ودخول معارضي نظام القذافي لمدينة طرابلس حين قامت مجموعة من مؤيدي النظام السابق بإطلاق النار على مجموعة ممن عرفوا بالثوار أثناء مرورهم من الطريق السريع بالمدينة من ناحية منطقة أبو سليم، ما أدى لوقوع قتلى في صفوفهم.