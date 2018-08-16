المصدر: 66000

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، إن 66.000 طفل يمني يموتون سنوياً بأمراض يمكن الوقاية منها. وذكرت نائبة ممثل «اليونيسف» ميرتشيل ريلانو، على «تويتر»، أنّ 66.000 طفل دون الخامسة، يموتون سنوياً من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، لافتة إلى أنّ نصف هؤلاء الأطفال يموتون أثناء الولادة أو في الشهر الأول.

459

أكّد مدير الشؤون الطبية بمستشفى بن زيلع بسيئون، د. عابدين بارجاء، أنّ 459 من جرحى الجيش الوطني والمقاومة من محافظات مأرب والجوف وشبوة، تمّ علاجهم خلال بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. جاء ذلك خلال تصريحات بارجاء خلال زيارة مدير مكتب الصحة والسكان بسيئون لتفقد جرحى الجيش الوطني والمقاومة.

طي خلافات

قال مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبدالله العليمي، إن لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي مع قيادات حزب المؤتمر الشعبي في القاهرة طوى خلافات الماضي. وذكر العليمي على «تويتر»: «انطلاقاً من واجبه القيادي الوطني والتنظيمي، التقى الرئيس بقيادات المؤتمر الشعبي، وأعضاء كتلته، وهو اللقاء الذي طوى خلافات الماضي وفتح صفحة جديدة تهدف لوحدة المؤتمر والاصطفاف إلى جانب الشرعية لاستعادة الدولة».