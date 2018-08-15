"الهـلال"تنـفذ عمليـات إغاثـة لمتضرري الفيضانات في السودان والهند وإندونيسيا

المصدر: وام

تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي باشرت الهيئة وبموجب نداءات الإغاثة الدولية الطارئة بتوفير الاحتياجات العاجلة من مستلزمات الإيواء والخيام والأغطية والمواد الغذائية لصالح المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت عددا من ولايات شرق السودان و ولاية كيرالا الهندية و لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب محافظة لومبوك غربي إندونيسيا.

يأتي تحرك الهلال الأحمر الإنساني والإغاثي السريع بهدف التخفيف من معاناة المتضررين و المتأثرين من الفيضانات والزلازل بعدما أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال شهر أغسطس الحالي في السودان وكيرلا الهندية إلى وفاة العديد من الأشخاص وتشريد آلاف الأسر وإحداث أضرار كبيرة بالمرافق العامة و تدمير الكثير من المنازل والممتلكات والإضرار بالبنية التحتية للمرافق العامة.

وأشار الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر إلى أن الهيئة وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ستقوم وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني و الجهات المعنية في السودان لتوزيع المساعدات و الاحتياجات الضرورية على المتأثرين من الفيضانات من خيام ومعدات إيواء و طرود غذائية ومضخات سحب مياه.

وأوضح الفلاحي أن جهود الهيئة بولاية كيرلا تتمثل في توفير الاحتياجات الأساسية و المستلزمات الضرورية للأسر المتضررة و تلمس احتياجاتها وذلك بالتعاون و التنسيق مع قنصلية الامارات العربية المتحدة في كيرلا لحصر و توفير الاحتياجات الضرورية و تحديد آليات العمل الإغاثي للمتضررين من الأمطار الموسمية والفيضانات التي أدت إلى تشريد 14 ألف أسرة بعدد من مدن الولاية مشيرا إلى أن الهيئة تسعى حاليا للوصول لمناطق إيواء الأسر التي شردتها الأمطار والعمل على تلبية احتياجاتها الإغاثية العاجلة.

وفي محافظة لومبوك في غرب إندونيسيا باشر الهلال الأحمر الإماراتي عملياته الإنسانية لتلبية احتياجات المتضررين من الزلزال الذي ضرب المحافظة مؤخرا وتسبب في مقتل 14 شخصا وإصابة 105 آخرين.. وتدمير عدد من المنازل.. وتم إجلاء أربعة آلاف شخص من المحافظة الى مناطق أكثر أمنا وذلك بالتنسيق مع سفارة الامارات العربية المتحدة في العاصمة جاكرتا و الصليب الأحمر الإندونيسي.

كان وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد توجه اليوم إلى إندونيسيا لتقديم العون و المساعدة الإنسانية للمتأثرين من الزلزال بهدف توفير مواد الإغاثة الضرورية من خيام و معدات و أجهزة إيواء و طرود غذائية و مياه شرب و مواد صحية و بطانيات و احتياجات إغاثية عاجلة لهم من الأسواق المحلية.