الأمن الأردني يشن حملة مداهمات جديدة في السلط

المصدر: Ⅶعمّان - وكالات

نفذت قوات الأمن الأردنية عمليات مداهمة جديدة في منطقة وادي الريح في السلط، مركز محافظة البلقاء. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن عمليات المداهمة الليلية طالت منطقة دوار المحباصية.

من جهتها، ذكرت المصادر الأمنية أن تنفيذ المداهمات كان بهدف إلقاء القبض على مشتبه بهم في الانتماء إلى الجماعات المتطرفة.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن نجاح القوات المسلحة الأردنية في إفشال مخططات الإرهابيين يعكس المهنية والحرفية العالية وكفاءة التنسيق بين مختلف الأجهزة.

وقال الملك عبدالله الثاني، خلال زيارة رافقه فيها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى المديرية العامة لقوات الدرك ومديرية الأمن العام، أمس، إنه لا يوجد ما يقلقنا على أمن بلدنا حاضراً ومستقبلاً، فمجتمعنا يرفض الأفكار الظلامية ومن يحملها من خوارج هذا العصر. وأكد اعتزازه بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية و«بمنتسبيها النشامى، رفاق السلاح ودرع الوطن وسياجه».

وشدد على أن الأردن قوي ويزداد منعة كل يوم بوعي الأردنيين وتماسكهم، وبعزيمة وهمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وخلال الزيارة اجتمع عبدالله الثاني مع المدير العام لقوات الدرك حسين محمد الحواتمة، الذي قدم إيجازاً عن أهم القضايا والتطورات الأمنية، المتعلقة بعمل قوات الدرك.

واطمأن على المستوى العالي من الجاهزية، وعلى سير الخطط والإجراءات المتخذة من قبل قوات الدرك في مجال الحفاظ على الأمن وتعزيز سيادة القانون.

وعبر عن تقديره واعتزازه والأردنيين جميعاً بالجهود التي بذلت في العملية الأمنية الأخيرة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والتي أظهرت الجاهزية العالية لجميع الأجهزة.