حضانة لرعاية أطفال الحجاج في مكة والمدينة

المصدر: Ⅶ مكة المكرمة - وكالات

أطلقت وزارة الحج والعمرة للمرة الأولى خدمة الحضانة لرعاية أطفال حجاج الداخل في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة التعليم، بهدف توفير بيئة تربوية نوعية آمنة، تحت إشراف كادر مؤهل يرعى الأطفال تعليمياً وترفيهياً وصحياً، وتقيهم مخاطر الازدحام والعدوى، وفقدانهم وتعرضهم للحوادث في المشاعر المقدسة، حتى يؤدي الحجاج مناسكهم في خشوع.

ويستطيع الحجاج، ممن لديهم أطفال، التسجيل في الخدمة خلال إكمالهم عمليات التسجيل للحصول على تصاريح الحج عبر المسار الإلكتروني للحج، ضمن البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، اعتباراً من هذا الموسم.

وبالإضافة إلى وزارتي الحج والعمرة والتعليم، هناك جهات أخرى تشارك في هذه الخدمة، ومنها وزارتا الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشركة «تطوير» للخدمات التعليمية.

ويتم استقبال الأطفال خلال موسم الحج من اليوم السابع وحتى الـ13 من ذي الحجة، والفئات المستهدفة، وفقاً للمستويات، وهي: البراعم من شهرين إلى سنة ونصف السنة والزهور من سنتين إلى ثلاث سنوات واليانعين من ست سنوات إلى عشر، وسيتم تعليمهم بخمس لغات هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والملاوية، والتركية.

وكانت وزارة التربية انتهت من إعداد برنامجها الصحي والتربوي لاحتضان الأطفال من عمر (1 شهر إلى 6 سنوات)، في عدد من الروضات الموسمية التي رأت الوزارة أهمية إطلاقها خلال مواسم الحج والعمرة.

في الأثناء، أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أن إجمالي الحجاج القادمين من خارج المملكة حتى صباح أمس بلغ 1.521.918 حاجاً. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر أول من أمس باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين؛ لأداء مناسك الحج هذا العام.