قمة سعودية مصرية في نيوم

المصدر: Ⅶالرياض - وكالات

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في منطقة نيوم الاقتصادية السعودية، قمة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين. وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن العام الماضي عن خطط لبناء مدينة على مساحة 26500 كيلومتر مربع تعتمد على التقنيات المتقدمة في إطار خلق وظائف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وقال مسؤول سعودي في مارس الماضي إن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع نيوم.