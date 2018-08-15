طهران تضغط لبدء معركة إدلب

المصدر: إسطنبول - البيان

كشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن طهران تضغط على النظام السوري لبدء معركة إدلب. وقالت مصادر على صلة بالمعارضة السورية، إن إيران تريد استغلال التقارب مع تركيا واستثمار موقفها من الأزمة التركية الأميركية للسيطرة على مدينة إدلب وتقوية نفوذها في الشمال السوري.

وأوضحت أن إيران دفعت بالعديد من ميليشياتها للمشاركة في المعركة، لافتة إلى أن تحركات الميليشيات الإيرانية باتت واضحة في الشمال السوري.

وتسعى روسيا إلى السيطرة على المدينة من خلال اتفاق يفضي إلى طرد جبهة النصرة فقط والإبقاء على الفصائل المحسوبة على تركيا، باعتبار الحرب على المدينة سيكون لها انعكاسات على تركيا، وخصوصاً في ما يتعلق باللاجئين الذين يبلغ عددهم ما يقارب المليون.

ويرى مراقبون أن إيران تريد توسيع السيطرة في سوريا من أجل تخفيف الضغط الأميركي عليها ولعب دور مضاعف في سوريا.