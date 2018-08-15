بحث الاستجابة الطارئة لقطاع المياه في اليمن

المصدر: عدن - وكالات

ناقش لقاء تمّ عقده، أمس، بمقر منظمة اليونيسف، في العاصمة المؤقتة عدن، وضم وكيل وزارة المياه والبيئة توفيق الشرجبي، مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي في المدينة والريف، سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والمنظمات الدولية. واستعرض اللقاء الذي حضرته قيادات المياه في المحافظات المحرّرة، مشاريع الاستجابة الطارئ المقدمة من المنظمات الدولية في قطاع المياه والصرف الصحي.

كما ناقش وكيل وزارة المياه والبيئة مع كبير الاستشاريين للمياه والإصحاح البيئي في منظمة اليونيسف، أهم التحديات التي تواجه مؤسسات المياه وفروع الهيئة العامة لمياه الريف، فضلاً عن أبرز المشكلات التي تعيق تقديم خدمة المياه والصرف الصحي في المدينة والريف.