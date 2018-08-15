المصدر: الرمادي - د.ب.أ

أكد مصدر عسكري عراقي قيام القوات العسكرية العراقية بقتل انتحارييْن حاولا استهداف القوات العسكرية في قضاء الرطبة. وقال المصدر إن «عنصرين من داعش يرتديان أحزمة ناسفة، حاولا التقدم باتجاه مقر عسكري للقوات العراقية شرق قضاء الرطبة، القريبة من الحدود الأردنية، غربي محافظة الأنبار لتفجير نفسيهما»، مضيفاً أن «القوات العسكرية اكتشفت المخطط الإرهابي، وقامت بإطلاق النيران على الانتحاريين، وحدثت اشتباكات مسلحة، انتهت بمقتلهما».

وتشهد محافظة الأنبار، وهي ثلث مساحة العراق، عمليات مسلحة شبه متكررة ينفذها عناصر تنظيم داعش الذين يتخذون من الصحراء منطلقاً لهم ضد القوات العراقية والمدنيين منذ تحريرها منتصف عام 2015، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده.