«الملك سلمان للإغاثة» يتفقد مشروعات المركز في الجوف

المصدر: الرياض - واس

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول من أمس، بزيارة تفقدية لمحافظة الجوف اليمنية لمتابعة مشروعات المركز الإغاثية في المحافظة. وشملت زيارة فريق مركز الملك سلمان حضور اجتماع السلطة المحلية في المنطقة للاستماع لاحتياجات النازحين، وتفقد الفريق مستودعات الشريك المنفذ بالمحافظة، وتمّ الاطلاع على آلية الدفعات المجدولة لتسليم السلال الغذائية للنازحين.

وذلك ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية لتسع محافظات باليمن. وتفقد الفريق مخيمات النازحين بالجوف وما يقدم لهم في مجالات الأمن الغذائي والمواد الإيوائية وصهاريج المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في إطار المشاريع التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها.