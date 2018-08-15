محمد بن سلمان يبحث مع بومبيو أزمات المنطقة

المصدر: الرياض، واشنطن - البيان، وكالات

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي وأضافت الوكالة: «جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية».

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو تحدث هاتفياً مع ولي العهد السعودي لبحث الوضع في سوريا والعراق وأفغانستان واليمن.

وذكر حساب الخارجية الأميركية على «تويتر»: شكر الوزير بومبيو ولي العهد السعودي على دعم المملكة لاحتياجات الاستقرار العاجلة في شمال شرق سوريا، والتزامها مع الحكومة العراقية، وعرضها لمساعدة العراق في معالجة نقص المياه والكهرباء.

وناقش بومبيو وولي العهد السعودي دعمهما لوقف إطلاق النار في أفغانستان خلال العيد المقبل، والسلام في أفغانستان على نطاق أوسع، كما استعرضا عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفادت الخارجية الأميركية على «تويتر».