المصدر: عمّان - وكالات

أعلنت الحكومة الأردنية، أمس، أن حجم تمويل المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ بداية العام الحالي لغاية يوم أمس، بلغ 14.5% من أصل 2.5 مليار دولار هو حجم الدعم الذي يحتاجه الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، بلغ حجم التمويل الدولي للخطة بنحو 365 مليون دولار فقط منذ بداية العام ولغاية اليوم، وزعت على دعم المجتمعات المستضيفة بـ109.97 ملايين دولار، ودعم اللاجئين السوريين بما يقارب 143.87 مليون دولار، و111 مليون دولار لدعم الخزينة الأردنية.

وكانت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي، أطلقا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018 - 2020) بحجم إجمالي بلغ نحو 7.3 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة، وبمعدل نحو 2.4 مليار دولار سنوياً.