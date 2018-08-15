معبر جديد بين تركيا والعراق

المصدر: بغداد - البيان

أعلن سفير تركيا لدى العراق، فاتح يلدز، أمس، أنّ وفدي أنقرة وبغداد سيجتمعان خلال الأسبوعين المقبلين لفتح معبر «أوفاكوي» الجديد في العراق، بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن يلدز، قوله على هامش مؤتمر سفراء تركيا، الذي انعقد أمس في أنقرة، إن الوفدين التركي والعراقي سيجريان زيارة ميدانية إلى مكان المعبر للبدء فعلياً بأعمال الإنشاء. وأعرب عن ثقته بأن معبر أوفاكوي الجديد، سيجلب مزيداً من الانتعاش التجاري والاقتصادي لمدينة الموصل العراقية، حيث يمر طريق المعبر الجديد عبر مدينة تلعفر التابعة لمحافظة نينوى.

وعن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى تركيا أمس، قال يلدز إن «هناك مسائل مهمة ستتم مناقشتها خلال هذه الزيارة، أهمها إعادة إعمار البلاد بعد هزيمة داعش». وذكر يلدز أن تركيا تعهدت بتوفير 5 مليارات دولار لإعادة إعمار العراق، وأن انطلاق عملية الإعمار متوقفة على تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد.