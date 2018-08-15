بدء دورات «مهارتي بيدي» في حضرموت

المصدر: الرياض - واس

بدأت في حضرموت، أمس، الدورات المهنية التخصصية لبرنامج «مهارتي بيدي» لأسر الأيتام بالساحل، والممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث بدأ التدريب في مجال الخياطة، ودورات صيانة الجوال والتمديدات الكهربائية ومهارات التصوير. ويبلغ عدد المستفيدين 50 أسرة مستفيدة مباشرة و300 مستفيد غير مباشر، الذين قدموا شكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه اللفتة الإنسانية.

يذكر أن مشروع «مهارتي بيدي» يهدف لتحسين سبل العيش لأسر الأيتام من خلال التدريب وتسليم التجهيزات اللازمة لإطلاق مشاريعهم الخاصة وإطلاقهم لسوق العمل، يستفيد منه عدد من أسر الأيتام في محافظات عدن وشبوة وحضرموت.