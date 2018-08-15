محافظ صنعاء يبحث مع «ائتلاف الإغاثة» ملف النازحين

المصدر: عدن - سبأ.نت

ناقش محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف، وائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية، أوضاع النازحين من أبناء المحافظة الموجودين بمحافظة مأرب. وتمّ استعراض أعمال الائتلاف وأوضاع النازحين وتزايدهم، وضرورة تفعيل الشراكة مع المنظمات الدولية والإغاثية في الفترة المقبلة. وأشاد المحافظ بجهود الائتلاف المستمرّة في سبيل إغاثة النازحين، مؤكداً استعداده للتعاون مع الائتلاف في تغطية حاجات النازحين بكل الوسائل.

بدوره، دعا أمين عام الائتلاف محسن الجمرة، السلطة المحلية إلى استمرار التعاون، والعمل على جلب الشركاء من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، لتغطية احتياجات النازحين. وناشد المحافظ والائتلاف كل منظمات المجتمع المدني المعنية بالمجال الإنساني تدخلهم العاجل في مساعدة النازحين في مجال الإيواء والمأوى والصحة والغذاء.