بالفيديو.. حادث مروع على جسر الملك فهد بالبحرين

المصدر: البيان الإلكتروني

وثّق مقطع فيديو متداول لحظة وقوع حـادث اصطدام قوي بين عدة سيارات بالقرب من بوابة رسوم جسر الملك فهد في البحرين.

وأظهر الفيديو؛ سيارة من نوع “سوناتا” وقد اتجه قائدها بسرعة جنونية نحو بوابة الرسوم رغم توقف عدد من السيارات أمامه؛ الأمر الذي تسبب في اصطدامه في إحدى السيارات من الخلف، والتي اصطدمت هي الأخرى بالسيارات المتوقفة أمامها.

وتسبب خطأ قائد السيارة في إحداث أضرار بعدة سيارات متراصة أمام بوابة الرسوم.