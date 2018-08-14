انتخابات ليبيا المقبلة تحت مظلة أممية

المصدر: Ⅶ عواصم - الحبيب الأسود، وكالات

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيتينا موشايدت، على أن يجري العمل بالنسبة لمسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المزمع إقامتها ديسمبر المقبل تحت مظلة الأمم المتحدة، وعلى قاعدة دستورية سليمة.

جاء هذا خلال استقبال السراج لموشايدت أمس بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.

وبحسب مكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي، فقد تناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، وأهمية وجود موقف أوروبي موحّد تجاه القضايا السياسية فيها.

وناقش الطرفان ملف الهجرة غير النظامية واتفقا على ضرورة إيجاد حل شامل يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المشكلة، كما تطرق الاجتماع لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني إلى طرابلس، بشأن وضع أسس لشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، ومساهمة الاتحاد في دعم قطاعي الصحة والتعليم والمساهمة في حل المشاكل بمرافق البلديات.

من جهة أخرى، علَّق مجلس النواب الليبي جلسة أمس، التي كانت مقررة للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي إلى جلسة اليوم الثلاثاء، بعد حضور 87 عضواً في المجلس الذي يُعد السلطة التشريعية المنتخبة في ليبيا، وغياب رئيس المجلس عقيلة صالح عن جلسة أمس التي عقدت بمدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق إن «الجلسة عُلقت بعد أن عرضت اللجنة التشريعية ما وصلت إليه بخصوص النصاب المطلوب للتصويت على قانون الاستفتاء»، موضحاً أن اللجنة أقرت التصويت بـ«الغالبية الموصوفة».