الإمارات تعيد تأهيل عيادات مستشفى الجمهورية في عدن

المصدر: عدن - وام

شهد وزير الصحة في الحكومة الشرعية اليمنية الدكتور ناصر باعوم، ومدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، وضع حجر الأساس لتأهيل مبنى العيادات الخارجية وتطوير الساحة الأمامية للمدخل الرئيس بمستشفى الجمهورية التعليمي بعدن، وذلك بدعم إماراتي وضمن مشاريع عام زايد 2018 وبرعاية وزارة الصحة اليمنية.

وأكد وزير الصحة اليمني، خلال مراسم وضع حجر الأساس، أن دولة الإمارات سباقة في مساعدة الشعب اليمني، ليس خلال هذه الفترة فحسب، بل من قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية، متوجهاً بالشكر إلى الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على دعمها المتواصل للمرافق الصحية بمختلف المحافظات اليمنية، وأهمها الساحل الغربي.

من ناحيته، قال سعيد الكعبي، مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن: «إن ما يتم تقديمه اليوم للأشقاء في اليمن هو ما يتطلب علينا تجاه إخوتنا في اليمن.. ونتطلع لمزيد من التعاون لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للأشقاء اليمنيين في محافظة عدن والمناطق المجاورة».

بدوره، أوضح نائب مدير هيئة مستشفى الجمهورية، الدكتور طارق مزيدة، أن المستشفى تعرض للتدمير من قبل ميليشيا الحوثي الذين نهبوا معداته ليخرج عن الخدمة لأول مرة منذ إنشائه عام 1956، وبفضل دعم دولة الإمارات تم ترميم وتأهيل المستشفى على مراحل، فاستعاد عافيته وأصبح يستقبل الحالات المرضية بأعداد كبيرة.

خدمات

وقال إن الـ 18 عيادة الخارجية التي تم تأهيلها وترميمها بدعم دولة الإمارات استقبلت وحدها 120 ألف حالة مرضية من مختلف المحافظات اليمنية عام 2016، منوهاً إلى أن الخدمات السريرية هي الأخرى كانت معدومة في المستشفى قبل تحرير عدن، وفي الوقت الراهن وبعد الدعم الإماراتي، أصبحت الخدمات السريرية متوفرة، حيث تمتلك الهيئة 700 سرير في مختلف أقسامها. وأكد مزيدة أن وضع حجر الأساس اليوم لترميم وتأهيل باقي العيادات الخارجية يبشر بمزيد من تطوير المستشفى ورفع قدراته الاستيعابية للمرضى.

من جهته، أشاد مدير العيادات الخارجية بهيئة مستشفى الجمهورية العام، الدكتور أحمد الجبيري، بالدعم الكبير الذي قدمته الإمارات للمستشفى، ما أسهم في إعادته للخدمة، موضحاً أنه بعد ترميم وتأهيل نصف العيادات الخارجية للمستشفى، أصبحت كل عيادة تستقبل 20 حالة مرضية يومياً بواقع 360 حالة مرضية تستقبلها العيادات الخارجية المؤهلة في اليوم الواحد.

وقال الجبيري إنه بعد استكمال ترميم وتأهيل باقي العيادات الخارجية للمستشفى ستتمكن كل عيادة من العيادات من استقبال 40 حالة مرضية يومياً، وسيرتفع العدد الإجمالي للحالات المرضية التي تستقبلها العيادات إلى 600 حالة، وبنسبة زيادة 80 %.

زيارة تفقدية

وعقب وضع حجر الأساس قام وزير الصحة اليمني ومدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، يرافقهما المهندس طيب الشامسي، نائب رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي، والدكتورة إشراق السباعي، وكيلة وزارة الصحة، والدكتور طارق مزيدة، نائب مدير هيئة مستشفى الجمهورية، وعدد من العاملين بوزارة الصحة، بتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى، التي توقف نشاطها في عام 2013 وسيتم إعادة الحياة لها من جديد.

وعلى هامش مراسم التدشين كرّم مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، وزير الصحة اليمني بدرع الأخوة والوفاء تقديراً لتعاونهم وتسهيل مهمة العمل الإنساني.